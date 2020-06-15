Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depremin ardından en büyükleri 4,6 ve 4,7 olmak üzere yüze yakın artçı depremler kaydedildi. Bingöl Valiliği, Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesinin çöktüğünü ve üçü güvenlik görevlisi 9 kişinin yaralandığını bildirdi. Güvenlik görevlilerinden Cengiz Pullu kurtarılamayarak şehit oldu. AFAD da toplam yaralı sayısının 21 olduğunu bildirdi. Vali Kadir Ekinci, Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evde çökme olduğunu açıkladı. Birçok vatandaş geceyi dışarıda geçirirken; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da Bingöl'e gitti.