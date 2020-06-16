Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs sürecinde adliyede yüz binlerce insanın olumsuz etkilenmemesi adına davalara pandemi molası verildiğini söyleyerek, "Adliyelerde tüm tedbirleri aldık, yarın artık yeni dönem başlıyor" dedi. Bakan Gül, AA'ya yaptığı açıklamada, bu süreçte UYAP'tan dijital olarak hem avukat hem de hâkim ve savcılara birçok imkân getirdiklerini vurgulayarak, "Avukatlarımız, savcılık dosyasını, adliyeye gitmeden görebilecek. Bulunduğu yerden duruşmaya katılabilecek" bilgisini verdi. Gül, uygulamanın başarılı olması hâlinde pandemi sonrasında da yapılabileceğine işaret etti.

AF DEĞİL DÜZENLEME

Gül, TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin ise, af ile birbirinden ayrılması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu bir af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir. İlk 2012'de tüm suçlara ilişkin 1 yıl kala denetimli serbestliğe ayrılmaya izin veren düzenleme geldi. 2012'de, 2016'da 'af' demiyor, Anayasa Mahkemesine bile gitmiyorsunuz da şimdi sebebi nedir?" diye sordu.

HEYET KARAR VERECEK

Bakan Gül, yargılamada göz önünde bulundurulan "iyi hâl’’in de değişeceğini belirtti. Gül, "Buna heyet karar verecek. Heyet de sadece cezaevi personeli değil, Aile ve Sağlık Bakanlıklarından uzmanlar, psikologlar, psikiyatristler olacak. Bu savcı başkanlığında tabii. Toplumu rahatsız eden bir kişi, gerçekten ıslah olduysa iyi hallidir diye rapor verecek" dedi. İnfaz hâkiminin tüm bu süreci takip edeceğini de aktaran Gül, "Ceza adaletini sağlayacak bir Bilim Komisyonu oluşturduk, Meclisimizin iradesine sunacağız" dedi.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞ GÜNLERİ

Gül, cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla görüntülü görüşmesine imkân sağlayacaklarını da belirterek, "Annesini, babasını 15 yıldır göremeyen, gelemeyenler var. Bu kişilerin, cezaevindeki yakınlarıyla görüntülü görüşebileceği bir sistem kuruyoruz. Günde 2 defa sayım için hükümlü ve tutuklular hizaya diziliyor. Artık sayımlar parmak iziyle yapılacak. Dünyada bu anlamda öncüyüz. Pilot uygulamalara yakında başlayacağız" dedi. Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili de "Turnikeyle içine girdiğimiz tek cami, bu ayıbın gerçekten ortadan kalkması, hukukun gereğidir" diyen Gül, kararın yakında belli olacağını kaydetti.

ADLİYELER NORMALE DÖNÜYOR

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında tutuklu ve acil dışındaki işlemlere verilen aranın sona ermesiyle adliyeler de normal yoğunluğuna döndü. Adliyeye gelen vatandaşlar kapılardan maskeyle ve sosyal mesafe kurallarına uyarak içeri girdi. Güvenlik görevlilerince adliyeye giren vatandaşların her birinin ateşi ölçülürken, isteyene dezenfektan sıkıldı. Yürüyen merdivenler tek taraflı çalışır hâle getirildi. Bina içi klima sistemi kapatıldı, dışarıyı gören pencereler açılarak sabitlendi.