Haliç’i kaplayan çamur tabakası, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülenerek gündeme getirilmişti. İhlas Haber Ajansı’nın haberinin adından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, harekete geçti. Sabah saatlerinde Haliç’e gelen ekipler, çeşitli bölgelerden numune aldı. Ekipler, yaşanan renk değişiminin nedenini öğrenmek için Bahariye Mevlevihanesi kıyısında incelemelerde bulundu. Alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
Bakanlık çamura dönen Haliç’ten numune aldı
16.06.2020 - 04:18 | Son Güncelleme: 16.06.2020 - 04:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ekipleri denizin renginin kahverengiye döndüğü Haliç’ten numune aldı. Uzun çalışmalar sonucu temizlenen hatta deniz canlılarına yeniden ev sahipliğine yapmaya başlayan İstanbul’un “Altın Boynuzu” Haliç’in çamurlu hâli yürekleri sızlatmıştı.
Etiketler : haliç,haliç temizlik,
711267 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/711267.aspx
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