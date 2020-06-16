Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haliç’i kaplayan çamur tabakası, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülenerek gündeme getirilmişti. İhlas Haber Ajansı’nın haberinin adından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, harekete geçti. Sabah saatlerinde Haliç’e gelen ekipler, çeşitli bölgelerden numune aldı. Ekipler, yaşanan renk değişiminin nedenini öğrenmek için Bahariye Mevlevihanesi kıyısında incelemelerde bulundu. Alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.