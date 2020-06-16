Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Artvin Çoruh Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Atatürk Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Bartın Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Başkent Üniversitesine bağlı Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü, Çanakkale Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gebze Teknik Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Haliç Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hakkari Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Kent Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

İstanbul Rumeli Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Malatya Turgut Özel Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Muş Alparslan Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Adana Tıp Fakültesi ile Erzurum Tıp Fakültesi, Toros Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yaşar Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi ile Kenevir Araştırmaları Enstitüsünün kurulması kararlaştırıldı.

- Kapatılan fakülte, yüksekokul ve enstitüler

Söz konusu karar kapsamında Artvin Çoruh Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk Üniversitesine bağlı Oltu Yer Bilimleri Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesi, Bartın Üniversitesine bağlı Eğitim, Fen ile Sosyal Bilimler enstitüleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı Eğitim, Fen, Sağlık ile Sosyal Bilimler enstitüleri, Düzce Üniversitesine bağlı Teknoloji Fakültesi, Haliç Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hakkari Üniversitesine bağlı Fen ile Sosyal Bilimler enstitüleri kapatıldı.

İstanbul Kent Üniversitesine bağlı Sağlık ile Sosyal Bilimler enstitüleri, İstanbul Rumeli Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu, Fen ile Sosyal Bilimler enstitüleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Muş Alparslan Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Toros Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Yaşar Üniversitesine bağlı Fen ile Sosyal Bilimler enstitüleri ve Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kapatılması kararlaştırıldı.

- Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu

Kararla ayrıca, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı KKTC'de akademik birim ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Güzel Sanatlar ile Mimarlık fakülteleri, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi adıyla birleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Ali Fuat Paşa Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirildi.