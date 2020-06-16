Korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan yargısal süreler ve duruşmaların görülmesine bugünden itibaren başlandı. Adalet Bakanı Gül, yargısal faaliyetlerin normale dönmesiyle ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Gül, “Adliyelerimiz yeni normale hazır. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık. Lütfen ‘maske, mesafe ve hijyen’ kuralına titizlikle uyalım” ifadelerini kullandı.
Bakan Gül: “Adliyelerimiz yeni normale hazır”
16.06.2020 - 09:19 | Son Güncelleme: 16.06.2020 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Adliyelerimiz yeni normale hazır. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık. Lütfen ‘maske, mesafe ve hijyen’ kuralına titizlikle uyalım” dedi.
Etiketler : Abdulhamit Gül,
711313 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/711313.aspx
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