Yargıtay, Mersin darbe girişimi davasında eski Akdeniz Bölge Komutanı Nejat Atilla Demirhan ve 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Yargıtay, eski Akdeniz Bölge Komutanı Demirhan ve 4 sanığın cezasını onadı
16.06.2020 - 14:43 | Son Güncelleme: 16.06.2020 - 14:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yargıtay, Mersin darbe girişimi davasında eski Akdeniz Bölge Komutanı Nejat Atilla Demirhan ve 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Kaynak: AA
Etiketler : Yargıtay,
711423 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/711423.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER