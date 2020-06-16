Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdik. Projelendirme aşamasında büyük mesafe katettik. Tamamlandığında, başkentimize yakışır bir adliyemiz olacak” ifadelerini kullandı.
Bakanlar Gül ve Kurum yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdi
16.06.2020 - 16:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 - 16:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdik. Projelendirme aşamasında büyük mesafe katettik” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
711453 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/711453.aspx
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