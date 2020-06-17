Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından gülümseten bir paylaşım yaptı. Kapak fotoğrafıyla ilgili tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları aldığını belirten Koca, " Kötü örneğe son bir kez bakın" ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bir kez bakın, çıkarım yapın. Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil."

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. Öte yandan Koca, paylaşımının ardından Twitter'da kapak fotoğrafını da güncelledi.