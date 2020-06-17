Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Bitlis ve Yalova Valilikleri İl Hıfzıssıhha Kurulları da il genelinde maske takma zorunluluğu kararının alındığını bildirdi. Bursa ise Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Kestel ve Gürsu ilçeleriyle yasağa katıldı. Bununla birlikte 45 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Şanlıurfa, Bitlis, Yalova ve Bursa'da 6 ilçe) maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış oldu.

HER İL KENDİSİ BELİRLİYOR

Belirlenen 45 ilde tedbirleri ihlal edenler hakkında, 1.593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve 5.326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddeleri gereğince idari para cezası uygulanacak. Hıfzıssıhha Kanunu; 250 liradan 1.000 liraya kadar idari para cezasını, Kabahatler Kanunu 32. maddesi de genel sağlığın korunmasına yönelik verilen emre aykırı hareket eden kişiye 100 lira idarî para cezasını kapsıyor. Bu madde, cezaya emri veren makam tarafından karar verileceğini de ifade ediyor.

ALIŞKANLIK YAPANA 3.191 LİRA

Buna göre, maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen tedbirleri ihlal edenler hakkında her ile göre Valilik İl Hıfsızzıhha Kurulları emre itaatsizliğin durumuna göre idari para cezasını alt limit 250 liradan üst limit yaklaşık 3.191 liraya kadar uygulayabiliyor. Yasağın ilk gününde karara harfiyen uyanlar olduğu gibi ihlal edenler de oldu.

SAKARYA’DA SOKAĞA ÇIKMAK 800 TL

Öte yandan, Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince sokağa maskesiz çıkmak yasaklanırken, yasağa uymayanlara 798 ile 3 bin 191 TL arasında ceza kesilecek. Kentte maskesiz çıkmanın alt limitten cezası 798 lira olarak belirlenirken, bunu “alışkanlık hâline getirenlere” ise aynı maddenin üst limiti olan 3 bin 191 TL ceza kesilecek. İstanbul Valiliği de, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler aldı. Karabük Valikliği ise bayram sonrası yeniden artış gösteren vakaları tedbir amaçlı olarak, maskesiz sokağa çıkmak ve dolaşmayı yasaklarken, uymayanlara ise 3 bin 180 TL ceza uygulanacağını duyurdu.

Türkiye’de 30 büyükşehirden 17’sinde maske takma mecburiyeti bulunuyor. Türkiye’nin yüzde 40’ına denk gelen en kalabalık 5 ilinde ise bu yasak yok.

‘DİĞERLERİNDEN SORUMLUSUNUZ’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kontrollü sosyal hayatın salgına karşı yeni bir hayat tarzı olduğunu belirterek, koronavirüs riskinin azaltması şartını “Maske + Sosyal Mesafe” ifadesiyle açıklamış “Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz” değerlendirmesinde bulunmuştu.