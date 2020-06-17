Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak
17.06.2020 - 08:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 - 08:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : Koronavirüs Bilim Kurulu,
711573 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/711573.aspx
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