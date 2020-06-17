Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin verilerine göre, Akdeniz'de saat 14.27’de 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kaş’ın 268 kilometre açığında yaşanan ve ilçede hissedilmeyen sarsıntı 8.42 kilometre derinlikte yaşandı.