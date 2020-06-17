İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin verilerine göre, Akdeniz'de saat 14.27’de 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kaş’ın 268 kilometre açığında yaşanan ve ilçede hissedilmeyen sarsıntı 8.42 kilometre derinlikte yaşandı.
Kaş açıklarında 2.4 büyüklüğünde deprem
17.06.2020 - 17:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : antalya,kaş,deprem,
711708 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/711708.aspx
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