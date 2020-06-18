Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki, şikâyetçi 18 kadının da hazır bulunduğu ilk duruşmada, İSMEK bölge sorumlularıyla toplantı yaptığını aktaran sanık Meltem Şişli, suçsuz olduğunu söyleyerek, beraatini istedi. Şikâyetçilerden Ayşe Akbulut, olay tarihinde İSMEK Eyüp Gaziosmanpaşa Bölge Sorumlusu olduğunu anlatarak şunları söyledi: Toplantıya gayet güzel girdi. Sonra Ali Koca'ya dönerek, 'Şanslısınız, evde kadın, iş yerinde kadın' tarzında sözler söyledi. Ayrıca 'Diksiyonunuz çok kötü, siz yönetici değilsiniz' dedi. Başörtülülerimize vurgu yaparak sözler söyledi. Rencide etti. 'Aranızda çok bekârlar varmış, itfaiyeci arkadaşlarla tanıştıralım, bir parti düzenleyelim' şeklinde konuştu.

Mahkeme, delillerin toplanması için süre vererek, duruşmayı 21 Ekim'e erteledi.