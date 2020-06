Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre'deki basın toplantısında koronavirüse karşı gösterilen yoğun emekler sonucunda umut ışığının görüldüğünü açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Ghebreyesus, "Yaygın bir steroid olan deksametazonun, ağır koronavirüs hastaları üzerinde faydalı bir etkisi olduğu gözler önüne serildi" dedi.

ÖLÜM ORANLARINI AZALTTI



DSÖ Başkanı Tedros Ghebreyesus, "Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılan ilk bulgulara göre, deksametazon isimli ilaç sadece oksijen alan hastalar içinde ölümü yaklaşık beşte bir oranında azalttı" dedi. Tedros, "Bu, ağır hastalığı olan hastalar için çok hoş bir haber, bu ilaçlar sadece yakın klinik gözetim altında kullanılmalıdır." uyarısında bulundu.



DSÖ'nün paylaştığı verilere göre deksametazon verilen solunum cihazına bağlı hastalarda da ölüm oranı üçte bir oranında azaldı.



DSÖ tarafından, daha önce Kovid-19 tedavisinde kullanılan ve bazı kötü yan etkilerinin bulunduğu ortaya çıkan sıtma ilacı olarak da bilinen hidroksiklorokin adlı ilaçların denemelerinin durdurulması çağrısında bulunuldu. Kendilerinin de katkı sağladığı çok uluslu hidroksiklorokin deneylerine son verdiklerini açıkladı.



OXFORD'UN ARAŞTIRMASI



Deksametazonun vücudun bağışıklığının aşırı tepkisi sonucunda meydana gelen sitokin fırtınaları önlediği belirtiliyor.



Araştırmacılar, ilacı hastanede tedavi gören 2 bin hasta üzerinde denedi ve sonuçları deksametazon verilmeyen 4 bin hasta ile karşılaştırdı. Buna göre, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riski yüzde 40'tan yüzde 28'e düştü. Oksijene ihtiyaç duyan hastalarda ise bu oran yüzde 25'ten yüzde 20'ye indi.



Araştırmacılardan Prof Martin Landray ise bulguların, deksametazon ile ventilatöre bağlı her sekiz hastadan birinin, oksijen tedavisinde ise her 25 kişiden birinin hayatının kurtarılabileceğini açıkladı.



Landray, " İlacın açık ve net bir faydası var. Tedavi 10 gün sürüyor ve dexamethasone her hasta için günde yaklaşık 5 sterline mal oluyor" dedi. Deksametazon hafif semptomları olan ve nefes almada güçlük çekmeyen Kovid-19 hastalarında kullanılması uygun bulunmuyor.