Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin’deki inlerine giren kahraman komandolarımız, teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor" denildi.
Komandolar Haftanin’de mayın ve EYP’leri etkisiz hale getiriyor
18.06.2020 - 12:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu’nun sürdüğü Haftanin’de komandoların teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye devam ettiğini açıkladı.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
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