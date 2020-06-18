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Yargıtay sözde 'yurtta sulh konseyi' listesinde içişleri müsteşarı olarak yer alan Faruk Bal'ın cezasını onadı
18.06.2020 - 15:32 | Son Güncelleme: 18.06.2020 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sözde "yurtta sulh konseyi" listesinde İçişleri müsteşarı olarak yer alan eski Tuğgeneral Faruk Bal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
Etiketler : faruk bal,yurtta sulh,
711891 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/711891.aspx
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