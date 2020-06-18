Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara Adliyesi Söğütözü ek binasındaki 16. İcra Müdürlüğünde icra katibi olarak görev yapan bir personelin korona virüs test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Korona virüs testi pozitif çıkan personelin ivedilikle sağlık kurumuna yönlendirildiği, yapılan muayene ve tetkiklerin ardından genel sağlık durumunun iyi olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, "İcra Müdürlüğünde yapılan kapsamlı filyasyon çalışmasında diğer personele uygulanan testler negatif çıkmıştır. Bu çalışmalarda başka bir Covid-19 vakasına rastlanmamıştır. Ayrıca 16. İcra Müdürlüğünde görevli tüm personele tedbiren idari izin verilmiş olup, evlerinde izolasyon tedbirlerinin uygulanmasına başlanmıştır. Başsavcılığımızca Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığınca hazırlanan Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu'ndaki tedbirler titizlikle uygulanmaktadır" denildi.