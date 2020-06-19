Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad’a indi” denildi.
Yardım malzemesi taşıyan kargo uçağı sabah saatlerinde Ankara'dan hareket etmişti.
Tıbbi yardımları taşıyan uçağımız Çad'a indi
19.06.2020 - 01:19 | Son Güncelleme: 19.06.2020 - 01:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağın Çad’a indiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad’a indi” denildi.
Etiketler : çad,çad yardım,msb,milli savunma bakanlığı,
711971 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/711971.aspx
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