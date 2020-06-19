Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad’a indi” denildi.
Yardım malzemesi taşıyan kargo uçağı sabah saatlerinde Ankara'dan hareket etmişti.