Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu, teşkilatın mesaisinin ve kapasitesinin yaklaşık yüzde 70’inin göç meselesiyle ilgili olduğunu kaydetti. Koy sayısı fazla olan Ege Denizi’nde, göçmen ve diğer kaçakçılık türlerinin etkin takibinde hava araçlarından ciddi şekilde istifade ettiklerini ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu “SGRS adını verdiğimiz Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi ile denizlerimizin her santimetrekaresini gözleyebilme kabiliyeti kazanıyoruz. Hâlen 13 istasyon kuruldu, diğerlerinin çalışmaları devam etmektedir. Geçen yıl Sahil Güvenlik Komutanlığımızca yakalanan düzensiz göçmen sayısı 60 bin 97 kişidir. Komutanlığımız uzattığı umut ve güven eliyle sadece 2019 yılında ölüme terk edilen 4 bin 592 kişiyi denizden çekip almıştır. Sadece bu rakamlar bile nasıl bir sorumluluk altında olduğumuzun bir göstergesidir” diye konuştu.