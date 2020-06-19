Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtirafçı O.A, şunları söyledi:

Bir görev vardı. Kırk kitap okunacaktı. Verilen kitap okuma görevini herkesten önce tamamlamıştım. Amerika’dan Fetullah Gülen’in, üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdiğini öğrendim. Fetullah Gülen’in kullandığı atleti giyip uyuyordum. Bana birkaç beden bol olsa da kullandım. Bir dolarlar da hediyeydi. Aslında bu dolarların hemen bozdurulmasını, ufak da olsa bir şeyler almamızı istemişlerdi. Yılda bir evlere özel ekip gelir, tıpkı emniyet ekibi gibi köşe bucak aranırdı. Kitaplığımızda bulunacak kitapları belirlerler, bütün dijital eşyalarımız kontrolden geçirilirdi.