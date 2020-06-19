İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Artık ehliyetimizi yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz'' dedi.
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Ehliyette yeni dönem
19.06.2020 - 10:32 | Son Güncelleme: 19.06.2020 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Artık ehliyetimizi yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz'' dedi.
Etiketler : Süleyman Soylu,ehliyet,kimlik,
712064 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712064.aspx
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