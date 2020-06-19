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Bakan Pakdemirli duyurdu! 1 milyar 469 milyon 303 bin TL ödeme yapılacak
19.06.2020 - 11:08 | Son Güncelleme: 19.06.2020 - 11:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yağlı tohumlu bitkiler desteği ve Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında üreticilerimize bugün 18.00’dan sonra toplamda 1 milyar 469 milyon 303 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.
Etiketler : bakan pakdemirli,
712077 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712077.aspx
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