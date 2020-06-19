Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.

"97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık"

Bakan Kasapoğlu, "Sadece Türk vatandaşları değil, yabancılar da yurtlarımızda kaldı. 97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık." dedi.

"Kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar." diye konuştu.

"Yayıncı kuruluş kulüplere 103 milyon lira ödeme yapacak"

Bakan Kasapoğlu, yayıncı kuruluşun bugün kulüplere 103 milyon lira ödeme yapacağını açıkladı.

"2019'daki başarıları öncü olarak görüyoruz"

Kasapoğlu, "2019'daki başarıları öncü olarak görüyoruz; futboluyla, voleyboluyla. Türk sporu açısından bunu fırsata çevirme olarak görüyoruz." dedi.

"Federasyon başkanının kaç kez seçileceğine dair bir sınır yok"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Federasyon başkanının kaç kez seçileceğine dair bir sınır yok. Öyle bir şey olmaz." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, "Federasyon seçimleriyle ilgili çalışıyoruz. Hukukçular süreci yürütüyor. (Olimpiyatların ertelenmesi) İlk kez karşılaşılan bir durum." dedi.

"Yayıncı kuruluş kulüplere 103 milyon lira ödeme yapacak"

Bakan Kasapoğlu, yayıncı kuruluşun bugün kulüplere 103 milyon lira ödeme yapacağını açıkladı.