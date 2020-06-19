Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Türkiye'ye gelen turistin havaalanında yapılan Covid-19 testi pozitif çıkarsa, turist ülkesine gönderilmeyecek."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Özellikle lokantalar ve restoranlarla ilgili iyi bir haberim var. Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli restoranlar ve kafeler için Ziraat Bankası'yla bir kredi çalışması yaptık. Pazartesi gününden itibaren hayata geçiriyoruz. 1 milyondan 20 milyona kadar 36 ay vadeli, yüzde 7,5 faizle 6 aya kadar ödemesiz bir krediyi hayata geçiriyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Eğer Türkiye'ye gelmiş ve Covid-19 testi pozitif çıkmış bir kişiyseniz, size uygulanacak tedavi anlatılacak. Tedaviye kendi iradenizle onay verirseniz tedavi süreci başlayacak"