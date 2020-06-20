Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, cuma günü yapılan ve hafta sonu yapılacak denetim ve kontrollerde maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip bilgilendirilecek. Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak. Bakanlık, valiler tarafından gerekli planlamaların yapılmasını, uygulamada herhangi bir aksaklığın yaşanmamasını istedi. Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu hâlde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.