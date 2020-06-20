Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erin, şöyle konuştu: Tel Abyad'ı Akçakale'ye bağlayan Akçakale Gümrük Kapımız var. Tel Abyad Gümrük Kapısı da Barış Pınarı Harekâtı'ndan çok kısa süre sonra açılmıştı. Orada ticaretin gelişmesi ve üreticilerin ürünlerini Türkiye'ye rahat satabilmesine yönelik kapının açılmasından hemen sonra Tel Abyad'da ekonomik, ticari ve sosyal hayatın daha da canlandığını hep birlikte gördük. Bu hem Resülayn'a büyük fayda sağlayacak hem de Ceylanpınar ilçemize.