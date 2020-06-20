Erin, şöyle konuştu: Tel Abyad'ı Akçakale'ye bağlayan Akçakale Gümrük Kapımız var. Tel Abyad Gümrük Kapısı da Barış Pınarı Harekâtı'ndan çok kısa süre sonra açılmıştı. Orada ticaretin gelişmesi ve üreticilerin ürünlerini Türkiye'ye rahat satabilmesine yönelik kapının açılmasından hemen sonra Tel Abyad'da ekonomik, ticari ve sosyal hayatın daha da canlandığını hep birlikte gördük. Bu hem Resülayn'a büyük fayda sağlayacak hem de Ceylanpınar ilçemize.
Resülayn, yeni gümrük kapısıyla Türkiye'ye açılacak
20.06.2020 - 05:47 | Son Güncelleme: 20.06.2020 - 05:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekâtı ile terörden arındırılan Suriye'nin Resülayn ilçesi ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi arasında yapımı devam eden gümrük kapısının 10 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.
Etiketler : Resülayn,Resülayn gümrük kapısı,
712268 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712268.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER