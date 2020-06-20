Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siber devriyelerle çocuklarımıza ve gençlerimize musallat olanlara gerekli cevabı verecekler” dedi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, vatandaşların sanal âlemde hakaret, iftira, dolandırılma gibi olaylarla karşı karşıya kalıp 112, 155 ve 156’yı aramaları durumunda bunu bulamama ihtimallerinin söz konusu olmadığını vurgulayarak yurt dışında da çok etkin bir takip süreci yürüttüklerini söyledi. Soylu “Sadece salgın döneminde provoke, maniple edici, milletimizi endişeye sevk eden 12 binin üzerinde hesap belirledik. Bunların önemli bir bölümü yurt dışında, yüzde 60’ın üzerinde FETÖ, yüzde 20’nin üzerinde de PKK hesapları. Yani aslında sanal âlemde bir terörle de karşı karşıyayız. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Vatandaşımızı sokaktaki kapkaçtan, terörden, asayiş suçlarından korumak için nasıl mücadele ediyorsak, aynı şekilde sanal âlemde de tüm birimlerimizle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), savcılıklar, hâkimlikler dâhil olmak üzere ortak mücadeleyi sergiliyoruz” ifadelerini kullandı.