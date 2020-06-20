Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Mahkeme, terör örgütü FETÖ’nün 17/25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve CHP’li Erdem’e 30 bin lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı. AYM, “terör” suçlarından yargılanan HDP’li Demirtaş’a ise, tutukluluğunun makul süreyi aşması sebebiyle 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Kararda; Demirtaş’ın tahliye taleplerinin ve tutukluluğa karşı itirazların ise matbu gerekçelerle reddedildiği vurgulandı. 2 Eylül 2019’da tahliyesine karar verilen Demirtaş, başka bir suçtan cezaevinde bulunuyor.