Sao Paulo’da Vali Joao Doria sosyal medya hesabından "Made in Türkiye" ifadesinin yer aldığı fotoğrafları paylaştı. Türkiye'nin Sao Paulo'ya 2 bin 72 solunum cihazı gönderdiğini belirten Vali Doria "Solunum cihazlarıyla yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını ikiye katladık. Sao Paulo'da hiçbir koronavirüs hastası tedavisiz kalmayacak" dedi.