Sao Paulo’da Vali Joao Doria sosyal medya hesabından "Made in Türkiye" ifadesinin yer aldığı fotoğrafları paylaştı. Türkiye'nin Sao Paulo'ya 2 bin 72 solunum cihazı gönderdiğini belirten Vali Doria "Solunum cihazlarıyla yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını ikiye katladık. Sao Paulo'da hiçbir koronavirüs hastası tedavisiz kalmayacak" dedi.
Türk solunum cihazları Brezilya'da kullanılıyor
20.06.2020 - 06:29 | Son Güncelleme: 20.06.2020 - 06:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadele için Brezilya'ya gönderdiği solunum cihazları kullanılmaya başladı.
Etiketler : solunum cihazı,
712276 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712276.aspx
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