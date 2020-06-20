Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde dün çıkan çatışmada yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit olan Kahya'nın ailesine bir başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
20.06.2020 - 09:32 | Son Güncelleme: 20.06.2020 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Pençe-Kaplan Operasyonu,Ömer Kahya,şehit,Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,
712294 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712294.aspx
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