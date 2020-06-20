Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eritre’de gözaltına alınan denizcilerden Selim Ekmekçioğlu’nun eşi Şeyda Ekmekçioğlu ile telefonla görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Eritre’de gözaltına alınan denizcilerden Selim Ekmekçioğlu’nun eşi ile telefonla görüştü
20.06.2020 - 15:06 | Son Güncelleme: 20.06.2020 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eritre’de gözaltına alınan denizcilerden Selim Ekmekçioğlu’nun eşi Şeyda Ekmekçioğlu ile telefonla görüştü.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
712358 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712358.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER