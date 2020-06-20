Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde istihbarat sorumlusu olarak faaliyet gösteren Ebu Katade Ken Safra kod isimli M.E.A. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahıs, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Terör örgütü üyesi M.E.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
DEAŞ'in sözde istihbarat sorumlusu yakalandı
20.06.2020 - 19:58 | Son Güncelleme: 20.06.2020 - 19:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu Ebu Katade Ken Safra kodadlı M.E.A. Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde istihbarat sorumlusu olarak faaliyet gösteren Ebu Katade Ken Safra kod isimli M.E.A. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahıs, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : deaş,istihbarat,sorumlu,
712411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712411.aspx
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