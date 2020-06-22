Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre saat 00:14’de meydana gelen depremin merkez üssü Sarıharman olarak açıklandı
Ağrı'da 3,5 büyüklüğünde deprem
22.06.2020 - 01:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 - 01:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’da 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi.
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712656 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712656.aspx
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