Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre saat 00:14’de meydana gelen depremin merkez üssü Sarıharman olarak açıklandı