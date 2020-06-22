16 yıl önce kaybettiği babası Cemal Gülbaran ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile çekilmiş bir fotoğrafına yer veren Emine Erdoğan, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Babalığın, sahip çıkmak demek olduğu bilinciyle, öz ebeveyninden ayrı düşmüş yavrularımıza kol kanat geren bütün beyefendilere de şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile, çocukların masum kalplerindeki kahramanlar olmak için tüm ailelerimizi ‘koruyucu aile’ olmaya davet ediyorum. Babalar, gölgesinde güvenle yaşadığımız ulu çınarlardır. Baba ocağı, herkesin ilk anayurdudur. Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum...”
'Ailelerimizi ‘koruyucu aile’ olmaya davet ediyorum'
22.06.2020 - 03:19 | Son Güncelleme: 22.06.2020 - 03:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü münasebetiyle Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : emine erdoğan,
712666 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712666.aspx
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