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Bakan Soylu: Bursa'daki selde kaybolan Derya'nın aranmasına devam ediliyor
22.06.2020 - 12:42 | Son Güncelleme: 22.06.2020 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'daki selde kaybolan Derya'nın aranmasına devam edildiğini belirterek, "Duamız canlı bir şekilde ulaşabilmek. Tüm ekiplerimiz, hava araçlarımız aynı şekilde aramalara devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Etiketler : bakan soylu,
712768 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712768.aspx
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