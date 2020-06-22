Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:"Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla yapılacağını, yurt dışından hacı kabul edilmeyeceğini duyurmuştur."
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac açıklaması
22.06.2020 - 22:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 - 22:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:" Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla yapılacağını, yurt dışından hacı kabul edilmeyeceğini duyurmuştur."
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,
712880 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712880.aspx
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