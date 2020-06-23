Genel Müdürlük açıklamasında, “Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 22.06.2020 tarihi itibariyle 28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır” ifadelerine yer verildi.
28 bin 75 pasaporttaki tedbir kararı kaldırıldı
23.06.2020 - 06:14 | Son Güncelleme: 23.06.2020 - 06:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bugün itibarıyla 28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararının kaldırıldığını bildirdi.
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712935 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712935.aspx
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