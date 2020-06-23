Anıtkabir'e yürümek isteyen baro başkanlarına polisin, valilik kararıyla yürüyüşe izin verilmediğini belirtmesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Benim ve TBB’nin seçtiği yöntem yürümek değil" diyerek tepkisini dile getirdi. Ankara Emniyeti ise pandemi tedbirleri dâhilinde yürüyüşe müsaade edilmediğini, gruba araçlarla şehre girebilecekleri söylendiğini, buna rağmen yürüyüş yapmakta ısrar edilince usulüne uygun şekilde müdahale edildiğini bildirdi.
Bazı barolar yürüdü, Ankara’ya girişlerine izin verilmedi
23.06.2020 - 06:15 | Son Güncelleme: 23.06.2020 - 06:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avukatlık Kanunu'ndaki değişiklikleri protesto etmek amacıyla 19 Haziran'da bulundukları illerden yürüyüş başlatan bazı baro başkanları, dün Ankara'nın girişinde bir araya geldi.
Etiketler : baro,ankara baro,
712936 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712936.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER