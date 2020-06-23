Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anıtkabir'e yürümek isteyen baro başkanlarına polisin, valilik kararıyla yürüyüşe izin verilmediğini belirtmesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Benim ve TBB’nin seçtiği yöntem yürümek değil" diyerek tepkisini dile getirdi. Ankara Emniyeti ise pandemi tedbirleri dâhilinde yürüyüşe müsaade edilmediğini, gruba araçlarla şehre girebilecekleri söylendiğini, buna rağmen yürüyüş yapmakta ısrar edilince usulüne uygun şekilde müdahale edildiğini bildirdi.