Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 180'den fazla ülkeye yayılan Covid-19 vaka sayısının 9 milyonu aştığı ve yarım milyona yakın insanın bu salgından hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. Dünya genelinde insanları salgına karşı koruyacak bir aşı veya etkili bir ilacın henüz bulunmadığı belirtilen açıklamada, sosyal mesafeyi koruma imkânlarının zor olduğu ortamlarda salgının hızla yayıldığı kaydedildi. Açıklamada, kutsal toprakların misafirlerini korumak amacıyla daha önce umre ziyaretlerinin askıya alındığı ve bunun da tüm İslam ülkelerince memnuniyetle karşılandığı aktarıldı. Bakanlık açıklamasında, Müslümanların sağlığını korumak maksadıyla bu yıl yurt dışından hacı adaylarının kabul edilmeyeceği, hac ibadetinin ülkede ikâmet edenlerle sınırlı tutulacağı belirtildi.