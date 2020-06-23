Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dominik Cumhuriyeti

Yaklaşık 11 milyon insanın yaşadığı Dominik Cumhuriyeti'nde 669 kişi corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer bir ifadeyle ülkede yaşayan her bir milyon kişiden 62'isi Covid-19 nedeniyle öldü.

Bolivya

Bolivya'da 11 milyon 600 bin insan yaşıyor ve corona virüs nedeniyle 820 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede bir milyon kişiye Covid-19 can kaybı sayısı 70

Romanya

19 milyon insanın yaşadığı Romanya'da bin 523 can kaybı yaşandı.

Ülkede bir milyon kişiye Covid-19 can kaybı sayısı 79

Almanya

AB'nin ekonomik olarak en güçlü ülkelerinden 83 milyon nüfuslu Almanya'da 8 bin 969 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede bir milyon kişiye Covid-19 can kaybı sayısı 107.

İran

Corona virüs salgını Çin'den sonra İran'a sıçramıştı. 84 milyon nüfuslu ülkede Covid-19 nedeniye 9 bin 742 kişi öldü.

Ülkede bir milyon kişiye Covid-19 can kaybı sayısı 116



Portekiz

Avrupa Birliği'nin en fakir ülkeleri arasında gösterilen Portekiz Covid-19 başarıyla şaşırmıştı. Ancak ülkede 10 milyon insan yaşıyor ve bin 534 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede bir milyon kişiye Covid-19 can kaybı sayısı 150

Meksika

128 milyon nüfuslu Meksika'da 22 bin 584 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede bir milyon kişiye Covid-19 can kaybı sayısı 175

Kanada

Kanada'da 37 milyon insan yaşıyor. Ülkede 8 bin 436 kişi corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede bir milyon kişiye Covid-19 can kaybı sayısı 224

Şili

Güney Amerika ülkesi Şili'nin nüdusu 19 milyon. Ülkede 4 bin 502 kişi Covid-19 nedeniyle öldü.

Ülkede bir milyon kişiye Covid-19 can kaybı sayısı 236

Ekvador

Ekvador'da 17 milyon insan yaşıyor ve 4 bin 223 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede bir milyon kişiye Covid-19 can kaybı sayısı 239

Brezilya

Brezilya vaka ve ölüm sayısı olarak ABD'den sonra bilançonun en ağır olduğu 2. ülke. 212 milyon nüfuslu ülkede 51 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Ülkede bir milyon kişiye Covid-19 can kaybı sayısı 242

Peru

Corona virüs salgınının Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sonra yeni merkezi Latin Amerika. 33 milyon insanın yaşadığı Peru'da 8 bin 223 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede bir milyon kişiye Covid-19 can kaybı sayısı 249

Hollanda

Hollanda'da 17 milyon insan yaşıyor ve 6 bin 90 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede bir milyon kişiye Covid-19 can kaybı sayısı 355.

Amerika Birleşik Devletleri

Corona virüste en fazla vaka ve can kaybı ABD'de bulunuyor. Ancak ülkede 330 milyondan fazla insan yaşıyor.

Ülkede bir milyon kişiye Covid-19 can kaybı sayısı 370

Fransa

65 milyon nüfuslu Fransa'da 29 bin 663 kişi öldü.

Ülkede bir milyon kişiye Covid-19 can kaybı sayısı 454 oldu.

İsveç

İsveç sürü bağışıklığı politikasını benimseyen ülkelerin başında geliyor. 10 milyon nüfuslu ülkede 5 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Ülkede bir milyon kişiye Covid-19 can kaybı sayısı 507 oldu.

İtalya

Avrupa'nın en yaşlı ülkesi İtalya'da 60 milyon insan yaşıyor. Covid-19 nedeniyle can ise 34 bin 657 oldu. Ülkede bir milyon kişiye Covid-19 can kaybı sayısı 573 oldu.

İspanya

46 milyon nüfuslu ülkede 28 bin 324 kişi öldü. Bir milyon kişide 606 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere

İngiltere Avrupa'da salgının en etkili olduğu ülkeler arasında. Salgın ülkeyi terketmiş durumda ancak 67 milyon nüfuslu ülkede 42 bin 674 kişi öldü. İngiltere'de bir milyona 628 kişi hayatını kaybetti.

Belçika

11 milyon 500 bin nüfuslu Belçika'da 9 bin 696 kişi Covid-19 nedeniyle öldü. Belçika bir milyon kişiye 837 can kaybıyla ölüm oranının en fazla olduğu ülke.

TÜRKİYE, HİNDİSTAN VE RUSYA

Corona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de 4 bin 974, Rusya'da 8 bin 359 ve Hindistan'da 14 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Üç ülkenin de nüfusunun fazla olması nedeniyle can kaybı sıralamasında ilk 20'de olmalarına rağmen bir milyon kişiye düşen can kaybı sıralamasında düşük bir orana sahipler.