İstanbul Valisi Yerlikaya: "İstanbul'daki yağışta maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti" dedi.
İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul'daki yağışta bir Suriyeli vefat etti
23.06.2020 - 18:17 | Son Güncelleme: 23.06.2020 - 18:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Yerlikaya: "İstanbul'daki yağışta maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti"
Etiketler : istanbul,
713100 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713100.aspx
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