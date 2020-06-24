Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erbaş, sosyal medya hesabından bugün itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camilerde sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde cemaatle namaz kılınacağını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı, “Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın (bugün) sabahtan itibaren sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin” ifadelerine yer verdi.