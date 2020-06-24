Erbaş, sosyal medya hesabından bugün itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camilerde sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde cemaatle namaz kılınacağını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı, “Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın (bugün) sabahtan itibaren sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin” ifadelerine yer verdi.
Camiler beş vakit cemaate kavuştu
24.06.2020 - 03:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 - 03:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Yarın (bugün) itibarıyla camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz” dedi.
Etiketler : cami,cami koronavirüs,
713169 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713169.aspx
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