Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Kanun Teklifi, Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi. Kanuna göre, Yüksek Adalet Divanı'nın kullandığı yetkilerin hukuki dayanağını oluşturan ve halen yürürlükte bulunan kanun hükümleri geçmişe dönük yürürlükten kaldırılacak. Hükümsüz hâle gelen kararlardan kaynaklanan zararların tazminine imkan sağlanacak. Varlığı hukuki dayanaktan mahrum olacak Yüksek Adalet Divanı'nın hükümsüz hâle gelen bütün kararlarının adli sicil ve her türlü arşiv kayıtlarından silinmesi, Adalet Bakanlığınca resen yerine getirilecek. Haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin uğradıkları manevi zararlar, hazine tarafından karşılanacak.