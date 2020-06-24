FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 41'i yakalandı.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı
24.06.2020 - 11:53 | Son Güncelleme: 24.06.2020 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 41'i yakalandı.
Kaynak: AA
Etiketler : fetö,operasyon,
713261 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713261.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER