AK Parti Sözcüsü Çelik:"İsrail makamlarının TİKA'nın Kudüs'te restorasyonunu gerçekleştirdiği Yusufiye Mezarlığı’ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesi Türkiye'ye yönelik açık provokasyondur. O eserlerin ruhuna sinmiş değerler taşa ve toprağa kazınmıştır, tabela sökerek yok edilemez."
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail makamlarının Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesi açık provokasyondur
24.06.2020 - 16:38 | Son Güncelleme: 24.06.2020 - 16:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail makamlarının TİKA'nın Kudüs'te restorasyonunu gerçekleştirdiği Yusufiye Mezarlığı’ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesi Türkiye'ye yönelik açık provokasyondur. O eserlerin ruhuna sinmiş değerler taşa ve toprağa kazınmıştır, tabela sökerek yok edilemez."
Kaynak: İHA
Etiketler : AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
713329 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713329.aspx
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