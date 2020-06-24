Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Ortaklık Konferansı’na katılacak. Sudan Ortaklık Konferansı, Almanya Federal Cumhuriyeti, AB, BM ve Sudan Cumhuriyeti’nin ortak ev sahipliğinde videokonferans yöntemiyle gerçekleşecek. Konferansta geçiş döneminde Sudan Hükümeti’ne uluslararası toplum tarafından sağlanacak destek ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan Ortalık Konferansı’na katılacak
24.06.2020 - 21:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 - 21:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Ortaklık Konferansı’na katılacak.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
713382 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713382.aspx
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