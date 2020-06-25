Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana geldi. Kazada A.D. isimli sürücü Chevrolet marka 09 FB 833 plakalı otomobili ile Kayseri’den Sivas istikametine giderken Şarkışla Otogarı karşısında refüje çıkıp takla attı. Kazada sürücü A.D. hafif şekilde yaralandı. A.D. nin kaza yaptığı otomobili geçtiğimiz gün Muğla’dan sıfır olarak alıp Sivas’a gittiği öğrenildi.