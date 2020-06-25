İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, İdlib'e yönelik yardım kampanyasının başlatıldığı 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını bildirdi.
Bakan Soylu: İdlib'e yönelik yardım kampanyasında 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandı
25.06.2020 - 11:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 - 12:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu, İdlib'e yönelik yardım kampanyasının başlatıldığı 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını bildirdi.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : İçişleri Bakanı Soylu,İdlib'e yönelik yardım kampanyası,
713510 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713510.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER