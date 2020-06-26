Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 1 Haziran’dan itibaren kontrollü olarak yeni normal hayata geçiş yapılırken, alınan tedbirlere yeterince uyulmadığı için koronavirüs vaka sayısında beklenen düşüş olmadı. Özellikle başka şehirlerden gelenlerin 14 gün karantinada kalma kuralına uymaması, toplu merasimler ve taziyelerde sosyal mesafenin hiçe sayılması nedeniyle salgına yakalanan kişi sayısında artışlar oldu. Sağlık Bakanlığının ikazlarına rağmen bildiğini okuyan vatandaşlar sebebiyle virüs bütün yurtta kol gezerken, işte tedbirsizliğe örnekler:

TEST SONUCUNU BEKLEMEDİLER

İstanbul’da bir şirkette çalışan 16 işçi, Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Topuzarpa Mahallesi’ne gitmek için yola çıktı. Bu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan işçilerden birinin Covid-19 testi pozitif çıkınca, diğer işçilere de test yapıldı. Testi pozitif çıkan işçi hastaneye tedavi altına alındı, diğer işçiler de bir gün sonra çıkacak test sonuçlarını beklemeden minibüse binerek Van’a hareket etti. Bunun üzerine Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar’a İstanbul’dan yola çıkan işçilerin ilçeye bağlı Topuzarpa Mahallesi’ne geleceği ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren Savar, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla jandarma ve sağlık ekipleriyle işçileri taşıyan minibüsle irtibata geçerek isim bilgilerinden test sonuçlarını öğrendi. Yapılan araştırmada minibüsteki beş işçinin daha test sonucunun pozitif çıktığı belirlenince yol güzergâhındaki güvenlik birimlerine haber verildi. İşçileri taşıyan minibüs, Bolu’nun Gerede ilçesinde gerekli tedbirler alınarak durduruldu. Sağlık ekipleri araçta bulunan ve testleri pozitif çıkan işçileri hastaneye sevk etti, diğer işçiler de güvenlik güçlerinin kontrolü altında İstanbul’a gönderildi.

NİŞAN YAPTILAR HERKESİ YAKTILAR

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Borandere köyünde normalleşme sürecinin ilk günlerinde düzenlenen nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edilmişti. Yapılan filyasyon çalışması neticesinde dört ev karantina altına alındı ancak virüs yayılmayı sürdürdü. Virüsün hızla yayılmasının ardından Yukarı Borandere köyü karantina altına alınarak giriş ve çıkışlar yasaklandı. Covid-19 testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Hacı Göl, sosyal medya hesabından “Lütfen bu hastalığı dikkate alalım. Bizim köyde ‘bir nişan yapalım’ dediler 300 hane köy karantinaya altında perişan bir durumdalar” paylaşımını yaptı.

DİYARBAKIR'DA TAZİYE İKNA EKİPLERİ KURULDU

Diyarbakır’da koronavirüs sebebiyle yasak olmasına rağmen gizli olarak evlerde yapılan taziye ziyaretlerinin önüne geçmek amacıyla İl Pandemi Kurulunca alınan kararla taziye ikna ekipleri kuruldu. Göreve başlayan ekipler, yakınları vefat edenleri başsağlığı dilemeye gelenleri evlerinde kabul etmemeleri konusunda bilgilendiriyor.

GURBETÇİLER: KORONA OLACAKSAK VATANIMIZDA OLALIM

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere akın akın Türkiye’ye geliyor. Covid-19 pandemisi sebebiyle üst düzey tedbirlerin uygulandığı Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapan gurbetçiler, virüse âdeta meydan okuyarak “Ne olursa insanın vatanında olsun. Korona olacaksak vatanımızda olalım” dediler.