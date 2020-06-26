Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na telefonla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib bölgesinde yapımı devam eden konutlarla ilgili mücadeleleri için sivil toplum kuruluşu temsilcilerini tebrik etti ve yapılan hayırların kabul olmasını diledi.

Türk milletinin bugüne kadar sadece Suriye'de değil, dünyanın farklı yerlerinde garip gureba, fakir fukara ve mazlumun yanında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

İnşallah bundan sonra da bu millet yine aynı şekilde yer almaya devam edecektir. Şu anda komşumuz sınır boylarında bu verdiğimiz mücadelede de çok büyük önem arz ediyor. Konut hedefimizi süratle yaz mevsimi içerisinde gerçekleştirir ondan sonra da buraya Suriyeli kardeşlerimizin yerleşmesini sağlayabilirsek inşallah kış mevsimine hiç olmazsa buralarda girme şansını, imkânını yakalarlar. Ondan sonra 50 bin konut hedefinin de üzerine çıkar orada bunları daha da artırırız. Şu anda Süleyman Bey'in 20 konut sözü var. Biz de şimdilik ilk hedefte inşallah 50 konut da biz söz vermiş olalım.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, yapılması taahhüt edilen evlerden 20 bininin projelendirildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz söz de bu 20 bin evin temmuz ayı sonuna kadar bitirileceğiydi. Şu ana kadar bitirilen ev sayısı da 10 bin 762. Cumhurbaşkanımıza İdlib'den dönüşte arz ettiğimde hem sizin hem bizim hem de bağışsever vatandaşımız üzerine bir yük daha vermiş olduk ve hedefi 50 bine çıkardık. Kış gelene kadar Cumhurbaşkanı'mızın 50 bin hedefi tamamlamamız konusunda bize duası, gönüllülüğü, katkısı ve desteği var." dedi.

SOYLU: 717 MİLYON TL TOPLADIK

İdlib kampanyasına destek vermeye devam çağrısında bulunan Soylu, 5 bin briket ev yaptırılması için 81 il valiliğine talimat verdi. Soylu, eşiyle birlikte İdlib'de 20 briket ev yaptırma taahhüdünde bulundu. Soylu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki kamplarda hâlen 1 milyon 146 bin kişinin yaşadığını da belirterek “Kampanyanın başladığı 13 Ocak'tan itibaren toplam 717 milyon 63 bin lira yardım toplanmıştır. Bu büyük bir alicenaplıktır" dedi.