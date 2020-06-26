Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu, Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası kapsamında yayınladığı mesajda, özel güvenlik görevlilerin gününü kutladı. Soylu, özel güvenlik görevlilerin asayişin sağlanmasına katkı sağladıkları, hayatlar kurtardıkları, bazen bir faciayı önlediklerini belirtti. Bakan Soylu açıklamasının devamında, “1.7 milyon sertifika 335.635 kişinin aktif olarak görev başında olduğu bu sektör, her geçen gün gelişmekte, suçu önlemeye dönük olarak ortaya koyduğu hizmetin kalitesi ve etkinliği de giderek yükselmektedir. Bakanlık olarak özellikle 15 Temmuz sonrası dönemde, iç güvenliğin her alanında olduğu gibi Özel Güvenlik sektörüne de ayrı bir önem verilmiş, bilhassa denetim türü ve sayısı arttırılmış, 2018 yılbaşından itibaren sektör içinde başlatılan eğitim seferberliği ile yaklaşık 504 bin kişinin yeniden eğitim alması, bilgi ve kabiliyetlerini güncellemesi sağlanmıştır. ÖGNET adını verdiğimiz dijital altyapı projesi ile kolluk birimlerimizle entegrasyon ve iş birliğinin arttırılmasına dönük KAAN projesi gibi iki önemli çalışmanın eş zamanlı olarak yürütüldüğü bu sektöre ilişkin yatırımlarımız, denetim ve eğitim faaliyetlerimiz artarak devam edecektir” cümlelerine yer verdi.